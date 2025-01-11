Правило однієї хвилини: модна теорія, яка полегшить вам життя

Порядок у будинку люблять усі, а от займатися прибиранням подобається далеко не кожному. По-перше, це займає багато часу, який можна було б використати якось інакше — наприклад, подивитися улюблений фільм чи прогулятися парком.

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По-друге, у багатьох прибирання забирає чимало сил, особливо якщо безлад накопичився.

Як можна полегшити у цьому сенсі життя? Дотримуйтесь правила однієї хвилини. Ця модна теорія стає дедалі популярнішою у багатьох країнах світу. Те, що займає лише одну хвилину або навіть менше, зробіть зараз, не відкладаючи на потім. І незабаром ви помітите, як багато часу ви вивільли в результаті!

Наприклад, знявши прикраси, помістіть їх одразу в скриньку. Помийте чашку, як тільки випили каву. Витріть стільницю на кухні одразу, як тільки розсипали крупу.

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Коли «правило однієї хвилини» увійде вам у звичку, ваше життя стане не обтяженим виснажливими прибираннями. Розкажіть про це правило рідним — підтримувати чистоту в будинку спільними зусиллями, безперечно, буде легше.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про дивовижні способи використання спирту для прибирання будинку.

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Фото з альбому Ольги Сметанської

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