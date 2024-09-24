Грибки і цвіль в оселі: як їх позбутися назавжди

Цвіль в квартирі — велика загроза здоров'ю домочадців. Найчастіше вона з’являється на стінах восени і взимку, іноді ховається під шпалерами або за меблями. Видалення займає дуже багато часу і часто дорого. Тому найкращий спосіб — запобігти появі плісняви, пише Medonet.

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Як відомо, просто очистити стіни від цвілі недостатньо. Найважливіша процедура — визначити причину її появи. Причиною може бути занадто висока вологість, тому варто зосередитися на частішому провітрюванні кімнат і перевірці вентиляції в квартирі. Хороших результатів дає установка в вентиляційні отвори механічних вентиляторів, які посилюють циркуляцію повітря в приміщенні.

Якщо проблема в тому, що вікна занадто щільні, встановіть вентиляційні отвори або виберіть їх з мікровентиляцією. Ще одна ідея — купити вологопоглинач зі змінними вставками.

Ремонт квартири може виявитися неминучим. Нарости грибка треба видаляти, іноді і разом зі штукатуркою. Часто радіусом більше, ніж місця появи грибка. Потім на очищену поверхню слід нанести спеціальний фунгіцид. Після таких процедур квартиру потрібно добре провітрити. Готову штукатурку необхідно покрити фарбою, що містить фунгіцидні речовини або має гідрофобні властивості, що обмежують вологопоглинання.

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Щоб звести до мінімуму ризик повернення цвілі у нашу квартиру, ми повинні видалити якомога більше мікробів цвілі. Віконні рами можна протирати спеціальними фунгіцидними речовинами. Усі тканини, такі як штори, гардини, покривала та килими, слід випрати спеціальним протигрибковим шампунем або замінити новими.

Знижуємо вологість у квартирі за допомогою кришок для каструль і кухонної витяжки. Треба часто провітрювати всі кімнати в будинку навіть взимку. Після прання сушимо речі поза квартирою або хоча б ставимо сушарку з мокрою білизною біля відкритого вікна. Всі меблі повинні розташовуватися на деякій відстані від стіни. Можна також купити датчик вологості.

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Нагадаємо, як почистити пралку від цвілі — потрібні всього лише два інгредієнти.

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