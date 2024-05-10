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Будуть блищати й пахнути свіжістю: що можна додати у воду для миття підлог

21:32 11 травня 2024
миття підлоги

Якщо несподівано закінчився засіб для миття підлоги, а зволікати з прибиранням не слід, то в будинку завжди можна знайти те, що допоможе зробити підлоги сяюче чистими.

Наприклад, видання Real simple рекомендує у воду для миття підлог додати засіб для миття посуду. Такий розчин підходить для миття керамічної плитки, каменю, дерева, ламінату, вінілу та лінолеуму. На 5−7 літрів води для миття підлоги достатньо від 5 до 10 крапель засобу для миття посуду.

Також зручним, ефективним і недорогим засобом для чищення, яке можна додати у воду для миття підлог, є медичний спирт. Він чудово допомагає не лише позбутися бруду, але й одночасно дезінфікує поверхню, знищуючи бактерії, віруси, плісняву та грибок, а також неприємні запахи. Підходить така суміш для миття підлги з ламінату, дерева, плитки. На відро з 5−7 літрами води достатньо 150 г медичного спирту.

Ще одним засобом для боротьби з бактеріями, який має бути в кожному будинку, є оцет. Найкраще підходить для дуже твердих підлог, таких як плитка та ламінат. На відро з 5−7 літрами води достатньо 150 мл оцту.

Незалежно від того, якій суміші для миття підлог ви віддаєте перевагу, не забувайте часто міняти воду, оскільки миття підлог брудною водою призведе тільки до брудних підлог.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про маловідомий, але дієвий спосіб позбутися жирних плям на підлозі.

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Фото Pixabay

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