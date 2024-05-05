Сім правил правильної зарядки смартфона, які даремно усі ігнорують

У сучасному світі смартфони стали невід’ємною частиною нашого життя. Ми використовуємо їх для дзвінків, спілкування в соцмережах, роботи, розваг та багато чого іншого. Однак, неправильна зарядка телефону може негативно вплинути на термін служби акумулятора, пише «Час-Дій».

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Фахівці дали сім порад, як правильно заряджати телефон:

1. Не заряджайте телефон всю ніч. Сучасні смартфони мають захист від перезарядки, але тривале перебування на зарядці може негативно вплинути на акумулятор. Краще заряджати телефон протягом дня, коли ви можете контролювати процес.

2. Використовуйте оригінальний зарядний пристрій і кабель. Неякісні зарядні пристрої можуть призвести до перегріву та пошкодження акумулятора.

3. Не заряджайте телефон при високих температурах. Ідеальна температура для зарядки — від 15 °C до 25 °C.

4. Зніміть чохол з телефону під час зарядки. Чохол може перегріватися, що може негативно вплинути на акумулятор.

5. Не використовуйте телефон під час зарядки. Це може призвести до перегріву та пошкодження акумулятора.

6. Не допускайте глибокого розряду акумулятора. Краще заряджати телефон, коли рівень заряду становить 20−30%.

7. Використовуйте режим енергозбереження. Цей режим дозволяє економити заряд акумулятора, відключаючи деякі функції телефону.

Дотримуючись цих порад, ви зможете продовжити термін служби акумулятора вашого телефону. Пам’ятайте, що акумулятор — це витратний матеріал, який з часом втрачає свою ємність. Якщо ви помітили, що ваш телефон швидко розряджається, можливо, пора подумати про заміну акумулятора.

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Раніше «ФАКТИ» писали, чому зарядка смартфона в автомобілі може обернутися великою проблемою, а також про те, як часто потрібно заряджати смартфон.

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