Принц Гаррі та Меган Маркл пропонують притулок постраждалим від пожеж у Лос-Анджелесі

Герцог і герцогиня Сассекські допомагають людям, які постраждали від лісових пожеж у Лос-Анджелесі. Гаррі та Меган надали їм одяг, дитячі речі та багато чого іншого. Вони також запросили до себе додому друзів і близьких, які були змушені евакуюватися, пише видання Hindustan Times.

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На своєму вебсайті вони повідомили: «За останні кілька днів лісові пожежі в південній Каліфорнії вирували в околицях і знищили сім’ї, будинки, школи, медичні центри та багато іншого, вразивши десятки тисяч людей з усіх верств суспільства. Якщо друг, кохана людина або домашня тварина мають евакуюватися, і ви можете запропонувати їм безпечний притулок у своєму домі, будь ласка, зробіть це. Обов’язково зв’яжіться з сусідами-інвалідами або літніми людьми, щоб дізнатися, чи потрібна їм допомога в евакуації. Деякі сім’ї та люди залишилися ні з чим. Будь ласка, пожертвуйте одяг, дитячі іграшки та інші необхідні речі. Американський Червоний Хрест працює на місці, допомагаючи нужденним».

Вони додали, що давній партнер фонду Archewell Foundation World Central Kitchen подає їжу бригадам екстреної допомоги та постраждалим. До списку також увійшли Cal Fire і LA Fire Department Foundation, які підтримують пожежників, а також Animal Wellness Foundation, яка розміщує евакуйованих тварин.

Американський актор Біллі Крістал, зірка «Принцеси-нареченої» Кері Елвес, ведуча ток-шоу Рікі Лейк, володарка «Оскара» авторка пісень Даян Воррен і ексфутболіст лондонського «Арсенала» Карлос Вела, який виступає в MLS за «Лос-Анджелес» — серед тих, хто підтвердив, що їхні помешкання були знищені пожежами. В соціальних мережах 66-річна кінозірка Джеймі Лі Кертіс заявила, що візьме гроші з фонду, заснованого її сім’єю, для допомоги найбільш постраждалим районам. А телеведуча Періс Гілтон спостерігала в прямому ефірі, як вогонь знищує будинок її мрії.

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