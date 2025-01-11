Біль невимовний: Періс Гілтон у прямому ефірі спостерігала, як страшна пожежа знищує будинок її мрії в Малібу

Мальовничі пагорби Малібу у Каліфорнії, відомі своїми розкішними будинками та чудовими краєвидами, перетворилися на жахливу сцену руйнувань. Лісові пожежі спустошили територію. Серед постраждалих багато зірок та відомих людей, в тому числі й світська левиця Періс Гілтон. Вона спостерігала, як її улюблений будинок у Малібу, вартістю 8,4 млн доларів, згорів дотла в прямому ефірі, пише видання Marca.

ВІДЕО ДНЯ

Гілтон, відома своїм гламурним способом життя та присутністю в ЗМІ, зізналася, що пережила неймовірну втрату, коли полум'я охопило її резиденцію в Малібу. Будинок був не просто будинком, а сховищем цінних спогадів, у тому числі про зворушливий момент, коли її син Фенікс зробив свої перші кроки.

«Я стою тут у тому, що колись було нашим домом, і біль у серці дійсно невимовний. Коли я вперше побачила цю новину, я була в повному шоку — я не могла це пережити. Але зараз, стоячи тут і бачачи це на власні очі, я відчуваю, що моє серце розбилося на мільйон шматочків. Цей будинок був не просто місцем для життя — це було місце, де ми мріяли, сміялися і створювали найкрасивіші спогади як сім'я. Бачити, як все це перетворилося на попіл… Це спустошує, це не передати словами», — написала Гілтон.

У емоційному пості в соцмережах вона також висловила вдячність за те, що її сім’я та домашні тварини не постраждали.

РЕКЛАМА

Періс Гілтон також знайшла час, щоб відзначити відважних пожежників, які ризикували своїм життям, щоб захистити інших. Вона назвала їх справжніми героями, чия відданість і мужність є маяком надії серед хаосу.

Тим часом нищівні пожежі наближаються до маєтку принца Гаррі та Меган Маркл, вони очікують наказу про евакуацію.

РЕКЛАМА

120

Читайте нас у Facebook