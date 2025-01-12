Огороднику на замітку: не поспішайте позбавлятися цього бур'яну на своїй ділянці

Багато українців, які мають дачі та городи, побачивши на грядках лопух, одразу ж поспішають його вирвати. Досвідчені городники не радять так робити, пише На пенсії.

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Пов'язано це з тим, що лопух — це не просто бур'ян, а потенційний засіб боротьби зі шкідниками. Саме з нього можна приготувати засіб, який допоможе у боротьбі проти них.

Так, листя лопуха необхідно нарізати на дрібні шматочки і помістити у глибоку ємність. Далі потрібно залити подрібнене листя водою кімнатної температури (вона не повинна бути ні холодною, ні гарячою).

Залишіть суміш на 72 години, щоб вона настоялася. За цей час екстракти лопуха перейдуть у воду і додадуть їй корисних властивостей.

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Отриманий настій можна використовуватиме захисту рослин. Він чудово справляється з такими шкідниками, як капустяна білянка та моль. Для цього потрібно просто обприскати настоєм лопуха рослини, де з'явилися шкідники. Це не тільки допоможе позбутися комах, але і упередить їхню повторну появу на грядці.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому не варто викидати мандаринові шкірки, а також картопляні очистки.

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Фото: ogorod.ru

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