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Не викидайте шкірку новорічних мандаринів — вона знадобиться навесні

11:06 2 січня 2025
Шкірки мандаринів використовують як добрива. Фото Pixabay

Люди, які мають дачні ділянки чи займаються вдома вирощуванням рослин, знають, що добрива можна зробити з продуктів харчування чи навіть відходів — кавової гущі, бананових шкірок тощо. Також не варто поспішати викидати мандаринові шкірки.

Як пише Ukr.Media, шкірку мандаринів можна додавати в компост або висушити та додавати в грунт, в якому вирощують розсаду. Адже шкірки містять велику кількість пектину, який є акумулятором вологи. До грунту в горщиках рекомендують додавати до 20% кірочок.

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Також висушені мандаринові шкірки можуть допомогти позбутися мурах. Для цього подрібненими шкірками засипають мурашині ходи. А ось проти таких шкідників, як слимаки, такий метод не спрацює. Мандаринові шкірки можна використовувати хіба що як приманку для слимаків, розставивши пастки по ділянці.

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Втім, городники часто використовують шкірки мандаринів для боротьби з деякими видами шкідників.

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А для боротьби із морквяної мухи деякі городники радять поливати грядки настоєм: 1,5−2 склянки кірок на відро води. Таким засобом рекомендуют поливати грядки щотижня.

Про те, як приготувати і як використовувати «гречану» воду для підживлення рослин, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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