Картопляні очистки як добриво: за та проти

Іноді дачники радять сушити картопляні очистки, а напровесні прикопати їх під смородину, аґрус чи малину. Нібито це безкоштовне джерело калію. Видання «На пенсії» розповіло, чи це так насправді.

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Відомо, що за сезон під чорну смородину потрібно внести приблизно 100 г калію (у перерахунку на чисту речовину).

У кілограмі бульб картоплі міститься близько 5 грамів калію, тобто під кущ смородини необхідно внести 20 кілограмів очисток, а це гігантський об’єм, навіть коли вони висушені!

Так що пара жмень очисток під кущем не дасть ніякого ефекту. Тим більше, що калій потрапить у ґрунт лише після того, як шкірки розкладуться протягом літа. А дротяник не чекатиме їхнього розкладання, а із задоволенням їх з’їсть, і таке підживлення стане розсадником шкідників.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна удобрювати картопляними шкірками та кіркою кавуна.

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