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Картопляні очистки як добриво: за та проти

18:23 29 серпня 2024
Картопля

Іноді дачники радять сушити картопляні очистки, а напровесні прикопати їх під смородину, аґрус чи малину. Нібито це безкоштовне джерело калію. Видання «На пенсії» розповіло, чи це так насправді.

Відомо, що за сезон під чорну смородину потрібно внести приблизно 100 г калію (у перерахунку на чисту речовину).

У кілограмі бульб картоплі міститься близько 5 грамів калію, тобто під кущ смородини необхідно внести 20 кілограмів очисток, а це гігантський об’єм, навіть коли вони висушені!

Так що пара жмень очисток під кущем не дасть ніякого ефекту. Тим більше, що калій потрапить у ґрунт лише після того, як шкірки розкладуться протягом літа. А дротяник не чекатиме їхнього розкладання, а із задоволенням їх з’їсть, і таке підживлення стане розсадником шкідників.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як можна удобрювати картопляними шкірками та кіркою кавуна.

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