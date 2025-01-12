Дуже підозріло ставиться до людей: директор ЦРУ назвав головні риси путіна

У стосунках із президентом путіним не можна виявляти слабкості, оскільки він постійно шукає можливості для залякування і є справжній майстер помсти. Про це заявив директор ЦРУ Вільям Бернс перед тим, як залишити свою посаду після приходу нової адміністрації у Білий дім, пише видання NPR.

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«Я маю великий досвід спілкування і взаємодії з путіним. Я маю на увазі, що він дуже вірить у контроль і залякування. Він дуже підозріло ставиться до людей, які його оточують, і завжди шукає вразливі місця, якими він може скористатися. І тому, коли нова адміністрація думає про перспективу переговорів щодо України, питання, я думаю, буде полягати в тому, як допомогти президенту Зеленському та Україні зберегти достатньо важелів впливу, щоб гарантувати, що ці переговори не будуть проходити лише на умовах путіна. І як продовжувати завдавати росії збитків, щоб путін зрозумів, що час не обов'язково грає на його боці, а саме в це, як мені здається, він вірить сьогодні», — сказав Вільям Бернс.

Він додав, що президент Байден зробив дуже обережний вибір, який дозволив українцям не лише втримати лінію фронту, але й досягти значних успіхів у боротьбі з росіянами у 2022 році.

«Я маю на увазі останній пакет додаткової допомоги, який був предметом досить інтенсивних дебатів у Конгресі… Я провів години з новим спікером Палати представників, розповідаючи йому про свій досвід всіх цих поїздок в Україну і про те, що було поставлено на карту. І я думаю, що це дало, принаймні в плані озброєння, боєприпасів і обладнання, поштовх і для українців, — сказав Бернс. — Але вони стикаються з величезним кадровим викликом. Це не питання їхньої хоробрості чи завзятості, в яких я не сумніваюся ні на хвилину. Але нестача людських ресурсів — це те, чим користується путін».

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Раніше колишній глава ЦРУ розкрив деталі, як США вдалося утримати путіна від застосування ядерної зброї по Україні.

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