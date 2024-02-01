Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс, який назвав путіна справжнім майстром помсти, не сумнівається, що для Сполучених Штатів відвернутися від конфлікту в Україні і відрізати країну від допомоги було б ганебною помилкою. Він прямо заявив, що «це був би постріл у власну ногу, який увійде в історію». Він також підкреслив, що те, що роблять США щодо України, має прямий стосунок до розрахунків Китаю щодо Тайваню.

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Підтримка України з боку США закінчилася разом з останнім пакетом військової допомоги наприкінці грудня минулого року. Для її продовження Конгрес має ухвалити нові бюджетні асигнування на ці цілі, але переговори з цього питання, що тривають з жовтня, поки що не принесли результату.

Хоча Сенат збирається представити узгоджений пакет, що поєднує кошти на допомогу Україні з імміграційною реформою, республіканці в Палаті представників, заохочувані колишнім президентом Дональдом Трампом, дають зрозуміти, що вони відхилять його.

У статті, опублікованій на сайті Foreign Affairs про виклики, що стоять перед очолюваним ним Центральним розвідувальним управлінням і Сполученими Штатами, Вільям Бернс зазначив, що збереження підтримки України з боку США є ключовим як для довгострокової перемоги у війні, так і в суперництві з Китаєм.

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«Збереження потоку зброї поставить Україну в сильнішу позицію, якщо виникне можливість для серйозних переговорів. Це дасть можливість забезпечити довгострокову перемогу для України і стратегічну поразку для росії. Україна зможе захистити свій суверенітет і відновити себе, в той час як росія буде змушена боротися з довготривалими наслідками путінського божевілля, — сказав Бернс. — Для Сполучених Штатів вийти з цього конфлікту в цей критичний момент і припинити підтримку України було б пострілом у власну ногу, який увійде в історію».

Вільям Бернс визнав, що на Україну чекає важкий рік на полі бою і випробування на витривалість, оскільки росія вважає, що час працює на її користь. На його думку, метою України має бути пробити зарозумілість володимира путіна і показати йому високу ціну подальшого конфлікту, причому не лише на полі бою, але й більш глибокими ударами далеко за лінією фронту і просуванням у Чорному морі. Глава ЦРУ прогнозує, що в такій ситуації росія може повернутися до розмахування ядерною шаблею і, хоча це не слід ігнорувати, було б так само нерозумно піддаватися надмірному залякуванню.

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Бернс зазначив, що невдоволення війною все ще присутнє серед російських еліт і народу, незважаючи на величезний апарат державної пропаганди і репресій.

«Ця хвиля невдоволення створює для ЦРУ можливість вербування цілих поколінь. Ми не дозволимо їй пропасти даремно», — зазначив він.

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Директор розвідувального відомства підкреслив, що в той час як росія є безпосередньою проблемою для США, їхнім головним суперником і викликом є Китай. Він зазначив, що війна в Україні має велике значення для того, що робить Пекін.

Раніше повідомлялося, що Україні бракує боєприпасів і західні держави не повинні дозволяти собі відволікатися.

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