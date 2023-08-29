Передбачувана смерть євгена пригожина не стала несподіванкою для спостерігачів. Багато що вказує на те, що диктатор путін ретельно готувався до неї. Коли це сталося, він не сидів самотньо у своєму кабінеті. Він не склав кінчики пальців і не втупився з мертвотним виразом обличчя в напівтемряву свого кабінету, як Дон Віто Корлеоне в класичному фільмі про мафію «Хрещений батько». Коли літак євгена пригожина впав на півдорозі з Москви до Санкт-Петербурга о 18:11 за місцевим часом, путін був на поминальній службі з нагоди 80-ї річниці танкової битви на Курській дузі, пише t-online.

Російський диктатор любить історичні дати. І тому смерть пригожина, який перебував на борту приватного літака, що розбився під Твер'ю, навряд чи могла настати в кращий для путіна день. Адже рівно за два місяці до цього почалося повстання «Вагнера».

Досі остаточно не з'ясовано, хто стоїть за катастрофою літака пригожина. Є непрямі вказівки, але немає доказів. кремль створив слідчу комісію і направив експертів на місце катастрофи. Але якщо це був теракт, організований російським режимом, буде важко довести, хто його замовив. Єдине, що зрозуміло, це те, що сказав президент США Джо Байден після того, як дізнався про катастрофу: «Навряд чи щось відбувається в росії, за чим не стоїть путін».

Озираючись на події останніх місяців, загибель пригожина 23 серпня здається майже неминучою, зазначає видання. Через день після початку повстання, коли стає зрозуміло, що найманці «Вагнера» здаються і припиняють свій заколот, кремлівський лідер вже клянеться помститися. Хоча він публічно не називає ім'я євгена пригожина, він цілком однозначно говорить про «зраду», вчинену в ході повстання. Ті, кого російський цар таврує як зрадників, зазвичай живуть недовго. путін повинен побоюватися значної втрати обличчя як серед військових, так і серед населення в результаті спроби державного перевороту. Від диктатора очікують жорстких дій, але поки що нічого не відбувається. Замість цього путін, очевидно, вирішив не вдаватися до поспішних заходів. пригожин зник в сусідній білорусі. У наступні дні кремлівська пропагандистська машина явно повернулася проти «злочинця» і «зрадника» пригожина.

29 червня, через п'ять днів після невдалого перевороту, путін зустрівся в кремлі з пригожиним і 35 командирами групи «Вагнера» для тригодинних переговорів. За повідомленням російської газети «Комерсант», путін запропонував командирам «Вагнера» продовжити роботу під новим керівництвом. Судячи з усього, деякі з командирів охоче прийняли цю пропозицію і кивком голови висловили свою згоду. Але командир «Вагнера» пригожин, як кажуть, не погодився.

«Ні, хлопці не згодні з цим рішенням», — кажуть, що 62-річний пригожин саме так сказав господарю кремля.

Після цього від путіна пролунало наступне речення: «Ну, тоді групи „Вагнера“ більше не існує». Протягом липня Міністерство оборони росії під керівництвом сергія шойгу все наполегливіше намагалося переконати значну частину найманців «Вагнера» приєднатися до регулярних російських збройних сил. Однак, як повідомляють російські військові блогери, без особливого успіху. Паралельно кремль починав формувати власні групи найманців, які мають налічувати до 20 000 осіб, включаючи, наприклад, «Російський експедиційний корпус». Ці групи мають бути підготовлені якнайшвидше, щоб перебрати на себе роль «Вагнера» в Африці і замінити його.

Очевидно, пригожин відчував себе в цілковитій безпеці. Кілька місяців його ніхто не чіпав, тому він повертається 23 серпня до росії з Африки і сідає на свій приватний літак у Москві. Він, ймовірно, навіть не підозрював, що може потрапити в пастку. Спосіб передбачуваного покарання пригожина — збиття або підрив його приватного літака в повітрі — також має важливе значення: 13 російських військових загинули під час повстання 23 червня, коли проти найманців «Вагнера» підняли в небо гелікоптери. Це був найсмертоносніший день для російських військово-повітряних сил з початку війни в Україні. Приниженням для путіна і його генералів, адже ця втрата сталася не від рук ворога, а від рук російських найманців.

День смерті пригожина може мати ще одну історичну прив'язку, яку не варто недооцінювати: це переддень 24 серпня. Цього дня Україна святкувала День Незалежності.

Якщо, як припускає більшість західних аналітиків, а також уряд США, це було вбивство за державним замовленням, то все йде за знайомою схемою. Досі путін не відпускав жодного зі своїх супротивників безкарно. Або, як нещодавно сказав директор ЦРУ Вільям Бернс: «путін — справжній учень відплати».

Раніше «ФАКТИ» писали, що на погляд політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача: «Режим очільника кремля висить на волосині».

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