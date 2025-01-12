42.25 / 42.99 43.58 / 44.41
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Це все неправда: Дженніфер Еністон розвінчала популярну мантру про здоров’я

21:30 12 січня 2025
Дженніфер Еністон

Завдяки багаторічному досвіду акторка Дженніфер Еністон, яка підтримує ідеальну форму, зрозуміла, що одна поширена мантра насправді хибна, пише Geo.tv.

«Ні болю, ні виснажливих тренувань. Це все неправда, — сказала Дженніфер — Насправді ви можете досягти успіху без болю. Я знаю більше, тому що я спробувала це все. І мій головний висновок: «Тоді тобі не потрібно було завдавати такої шкоди своєму тілу. Тобі не потрібно було знущатися».

Поділившись тим, що колись вона також вірила у виснажливі тренування, зірка серіалу «Друзі» сказала: «У мене в голові завжди було повідомлення. Ви повинні робити 45 хвилин кардіо, потім працювати на підлозі, а потім з вагами».

Однак тепер вона знає, що тренуваннями можна насолоджуватися.

РЕКЛАМА

«Ви можете справді насолоджуватися тренуванням, не ламати своє тіло та отримати неймовірну трансформацію, — зізналася вона. - З усіх тренувань, які я пробував протягом багатьох років, тренування з низьким навантаженням змінили моє тіло більше, ніж будь-які інші».

Нагадаємо, на початку 2025-го 55-річна зірка була помічена разом зі своїм другом Джейсоном Бейтманом на відпочинку в Мексиці.

РЕКЛАМА

182

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Східний гороскоп на тиждень із 13 по 19 січня

Зміям та Свиням — обережність, Коням — спокій: східний гороскоп на тиждень 13 — 19 січня

Гороскоп на 12 січня

Близнюкам — прибуток, Тільцям — натхнення, а Стрільцям — нові можливості: що готує неділя, 12 січня, всім знакам Зодіаку

Наталка Денисенко

«Якби побачили, як я психую, сказали б, що я — демон»: Наталка Денисенко про зміни під час великої війни

Тейлор Свіфт

Допомагає улюблений напій: найбільш успішна співачка XXI сторіччя розповіла, з чого починає свій день

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту