Це все неправда: Дженніфер Еністон розвінчала популярну мантру про здоров’я

Завдяки багаторічному досвіду акторка Дженніфер Еністон, яка підтримує ідеальну форму, зрозуміла, що одна поширена мантра насправді хибна, пише Geo.tv.

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«Ні болю, ні виснажливих тренувань. Це все неправда, — сказала Дженніфер — Насправді ви можете досягти успіху без болю. Я знаю більше, тому що я спробувала це все. І мій головний висновок: «Тоді тобі не потрібно було завдавати такої шкоди своєму тілу. Тобі не потрібно було знущатися».

Поділившись тим, що колись вона також вірила у виснажливі тренування, зірка серіалу «Друзі» сказала: «У мене в голові завжди було повідомлення. Ви повинні робити 45 хвилин кардіо, потім працювати на підлозі, а потім з вагами».

Однак тепер вона знає, що тренуваннями можна насолоджуватися.

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«Ви можете справді насолоджуватися тренуванням, не ламати своє тіло та отримати неймовірну трансформацію, — зізналася вона. - З усіх тренувань, які я пробував протягом багатьох років, тренування з низьким навантаженням змінили моє тіло більше, ніж будь-які інші».

Нагадаємо, на початку 2025-го 55-річна зірка була помічена разом зі своїм другом Джейсоном Бейтманом на відпочинку в Мексиці.

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