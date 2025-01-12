Це все неправда: Дженніфер Еністон розвінчала популярну мантру про здоров’я
Завдяки багаторічному досвіду акторка Дженніфер Еністон, яка підтримує ідеальну форму, зрозуміла, що одна поширена мантра насправді хибна, пише Geo.tv.
«Ні болю, ні виснажливих тренувань. Це все неправда, — сказала Дженніфер — Насправді ви можете досягти успіху без болю. Я знаю більше, тому що я спробувала це все. І мій головний висновок: «Тоді тобі не потрібно було завдавати такої шкоди своєму тілу. Тобі не потрібно було знущатися».
Поділившись тим, що колись вона також вірила у виснажливі тренування, зірка серіалу «Друзі» сказала: «У мене в голові завжди було повідомлення. Ви повинні робити 45 хвилин кардіо, потім працювати на підлозі, а потім з вагами».
Однак тепер вона знає, що тренуваннями можна насолоджуватися.
«Ви можете справді насолоджуватися тренуванням, не ламати своє тіло та отримати неймовірну трансформацію, — зізналася вона. - З усіх тренувань, які я пробував протягом багатьох років, тренування з низьким навантаженням змінили моє тіло більше, ніж будь-які інші».
Нагадаємо, на початку 2025-го 55-річна зірка була помічена разом зі своїм другом Джейсоном Бейтманом на відпочинку в Мексиці.182
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