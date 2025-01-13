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Має бути вкрай обережний: експосадовець Держдепу дав поради Трампу

11:21 13 січня 2025
Має бути вкрай обережний: експосадовець Держдепу дав поради Трампу

Колишній посадовець Держдепу США й ООН Девід Тафурі переконаний, що Дональду Трампу, який хоче знайти рішення для завершення війни в Україні протягом 100 днів після інавгурації, варто бути дуже обережним з путіним. Останній не завжди чесний навіть з людьми, яких вважає друзями, й постійно порушує угоди.

«З путіним не вдасться домовитися, якщо зменшити на нього тиск, Дональд Трамп має великі важелі впливу на росію. путін хоче послаблення санкцій, аби США зменшили підтримку України зброєю. Втім, якщо важелі впливу, які є у Трампа, не спрацюють, то йому доведеться або збільшити їх, або піти на компроміс. Вірю, що Трамп не піде на компроміс, який зашкодить довгостроковій безпеці, життєздатності та суверенітету України», — сказав Девід Тафурі.

Посадовець додав, що новообраний президент США має бути вкрай обережний під час дискусій з путіним.

«Він має ставити під сумнів його слова, шукати гарантії, що він збирається робити те, що говорить. Я думаю, що вони зустрінуться особисто, але навряд чи зустріч відбудеться у США. путін хвилюватиметься через цю поїздку, адже Міжнародний кримінальний суд висунув йому звинувачення, його можуть заарештувати», — зауважив експосадовець Держдепу.

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Раніше повідомлялося, що президент Байден скасував поїздку на зустріч із Зеленським.

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