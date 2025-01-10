Дуже важливо: генсек НАТО назвав країни, які будуть посилені успіхом росії в Україні
На засіданні Контактної групи з питань України генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який нещодавно звернувся до Зеленського, закликав до подальшої рішучої підтримки України в її оборонній кампанії проти росії.
«Ми повинні зробити все можливе, щоб гарантувати, що Україна отримає все необхідне з погляду підготовки та обладнання для продовження й підтримки боротьби, — сказав він в кулуарах консультацій на американській авіабазі в Рамштайні. — Дуже важливо поставити Україну в найкращі умови, щоб вона могла в певний момент розпочати переговори щодо врегулювання конфлікту за власною ініціативою», — пише t-online.de.
Рютте попередив, що, якщо такі переговори не призведуть до хорошої угоди, це також визнають у Китаї, Північній Кореї та Ірані.
«Відповідно, ці країни можуть бути посилені успіхом росії в Україні. Війна стосується не лише України, але й геополітичного контексту», — підкреслив Рютте.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що експосол України у ФРН Андрій Мельник вимагає від Німеччини збільшити допомогу Україні.
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