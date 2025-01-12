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Україна

Байден насамкінець вирішив відрізати росію від передових технологій

13:21 12 січня 2025
мікрочіп

Адміністрація президента США Джо Байдена лише за кілька днів до його звільнення з посади планує запровадити ще один раунд обмежень для рф — на експорт чіпів штучного інтелекту від таких компаній, як Nvidia Corp. Це стане останнім ривком у зусиллях не допустити попадання передових технологій до рук Китаю та росії. За словами людей, знайомих з цим питанням, США хочуть обмежити продаж чіпів штучного інтелекту, що використовуються в центрах обробки даних, як на рівні країн, так і на рівні компаній, з метою зосередити розробку штучного інтелекту в дружніх країнах і змусити бізнес по всьому світу привести свої стандарти у відповідність до американських, пише видання Bloomberg.

Акції Nvidia, провідного виробника чіпів для ШІ, впали більш ніж на 1% наприкінці торгів після того, як агентство Bloomberg повідомило про цей план. Цього року вони зросли на 4,3% до закриття торгів, після стратосферних прибутків у 2023 і 2024 роках, які перетворили компанію на найдорожчого виробника чіпів у світі.

Акції Advanced Micro Devices Inc., найбільшого конкурента Nvidia в галузі ШІ-процесорів, впали менш ніж на 1% на тривалих торгах.

Представник Ради національної безпеки Білого дому відмовився від коментарів. А Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі, яке відповідає за контроль за експортом чіпів, не відразу відповіло на запит.

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Ці заходи ґрунтуються на вже існуючих багаторічних обмеженнях для американських виробників мікросхем, таких як Nvidia і AMD, продавати сучасні процесори в Китай і росію. США також намагаються запобігти доступу ворожих країн до передових технологій через посередників у таких регіонах, як Близький Схід і Південно-Східна Азія. Останній проєкт правил є частиною цих глобальних зусиль.

Правила були прийняті після багатомісячних дебатів про те, як швидко і широко розгортати американські чіпи в глобальних центрах обробки даних. Оскільки американські чіпи значно перевершують китайські у виконанні завдань штучного інтелекту, компанії та цілі країни заявили, що готові піти на будь-які хитрощі, щоб отримати доступ до американських технологій. Це дає США унікальну роль воротаря — і потенційно значні важелі впливу на глобальний розвиток ШІ.

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Додамо, що адміністрація Байдена також планує запровадити великого пакету санкцій проти російського тіньового флоту танкерів, що перевозять нафту країни-агресорки.

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