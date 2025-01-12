Частина пенсіонерів ризикує втратити виплати за три місяці: кого стосується і що важливо зробити

З січня 2025 року набули чинності нові правила виходу на пенсію за віком — для того, аби вийти на заслужений відпочинок у 60 років, людина має набути щонайменше 32 роки страхового стажу, а не 31 рік, як це було минулого року. Якщо стажу не вистачає, то людина може це зробити у 63 роки за наявності страхового стажу не менше як 22 років чи у 65 років, якщо вона напрацювала лише 15 років.

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Незалежний консультант Сергій Коробкін, якого цитує видання «На пенсії», звернув увагу майбутніх пенсіонерів на один важливий момент. Для того, щоб отримувати виплати з дня, який йде за днем досягнення пенсійного віку, людина має подати відповідну заяву протягом трьох місяців після дня народження.

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Якщо це зробити пізніше, то три місячі будуть втрачені — виплати нарахують лише з дня, коли подавалася заява.

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За призначенням пенсії можна звертатися як особисто, у сервісних центрах Пенсійного фонду України, так і дистанційно. Це можна робити через вебпортал електронних послуг ПФУ чи застосунок «Дія».

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Раніше пенсіонерів-переселенців, які мають пенсійни картки «Ощадбанку», попереджали, що якщо людина не використовувала гроші протягом року чи не пройшла обов'язкову персональну ідентифікацію, то кошти перераховуватимуться ПФУ. Там вони зберігатимуться, доки пенсіонер не виконає ці умови.

Фото Pixabay

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