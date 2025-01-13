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Крученики зі свинини у грибному соусі: зустрічаємо Старий Новий рік

13:55 13 січня 2025
Готова страва

Крученики — відмінна страва на кожне свято. Їх готують з різними начинками: це може бути сало, смажені гриби з цибулею, чорнослив.

А оскільки в ніч з 13 на 14 січня українці продовжують відзначати Старий Новий рік — навіть незважаючи на зміну церковного календаря — то на столі обов'язково має бути страва зі свинини.

Про те, як приготувати їх зі свинини та протушкувати у грибному соусі, розповідає популярний модний блогер з ТіkТоk mil_alexx_pp.

Інгредієнти:

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  • 150 г грибів;
  • 100 г цибулі;
  • 400 мл води;
  • 100 мл вершків;
  • 1 ст. л томатної пасти чи пюре;
  • 1 ст. л борошна;
  • сіль, перець, паприка.

Приготування

Для начинки обсмажте на олії цибулю протягом 3 хв. Додайте нарізані гриби, посоліть і поперчіть, і перемішуючи смажте 7−8 хв.

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Відбийте м'ясо максимально тонко, посоліть і поперчіть з обох боків.

Викладіть начинку на м’ясо та скрутіть рулетики.

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Порада: Не кладіть начинку близько до країв, щоб вона не вивалювалась.

Обсмажте крученики на олії по 3−4 хв з усіх боків, щоб гарно присмажились, до золотавості і дістаньте зі сковорідки.

На олії, що лишилась у пательні, обсмажте цибулю. Додайте гриби, сіль, перець, паприку, а також томат і борошно, гарно вимішайте.

Влийте холодну воду і вершки, знов гарно вимішайте. Покладіть крученики у горнятко, і протушкуйте під кришкою протягом 15−20 хв.

Перед подачею присипте зеленню.

А на десерт радимо подати тертий пиріг з яблуками по-польськи, який дуже смакує з морозивом чи збитими вершками.

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