Крученики зі свинини у грибному соусі: зустрічаємо Старий Новий рік
Крученики — відмінна страва на кожне свято. Їх готують з різними начинками: це може бути сало, смажені гриби з цибулею, чорнослив.
А оскільки в ніч з 13 на 14 січня українці продовжують відзначати Старий Новий рік — навіть незважаючи на зміну церковного календаря — то на столі обов'язково має бути страва зі свинини.
Про те, як приготувати їх зі свинини та протушкувати у грибному соусі, розповідає популярний модний блогер з ТіkТоk mil_alexx_pp.
Інгредієнти:
- 150 г грибів;
- 100 г цибулі;
- 400 мл води;
- 100 мл вершків;
- 1 ст. л томатної пасти чи пюре;
- 1 ст. л борошна;
- сіль, перець, паприка.
Приготування
Для начинки обсмажте на олії цибулю протягом 3 хв. Додайте нарізані гриби, посоліть і поперчіть, і перемішуючи смажте 7−8 хв.
Відбийте м'ясо максимально тонко, посоліть і поперчіть з обох боків.
Викладіть начинку на м’ясо та скрутіть рулетики.
Порада: Не кладіть начинку близько до країв, щоб вона не вивалювалась.
Обсмажте крученики на олії по 3−4 хв з усіх боків, щоб гарно присмажились, до золотавості і дістаньте зі сковорідки.
На олії, що лишилась у пательні, обсмажте цибулю. Додайте гриби, сіль, перець, паприку, а також томат і борошно, гарно вимішайте.
Влийте холодну воду і вершки, знов гарно вимішайте. Покладіть крученики у горнятко, і протушкуйте під кришкою протягом 15−20 хв.
Перед подачею присипте зеленню.
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