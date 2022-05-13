Ідеальні крученики на обід: м’ясо буде неймовірно смачним та соковитим

Кожна господиня має свій рецепт м'ясних кручеників. Кулінарка Ольга Мордовіна ділиться своїм. Каже, у процесі приготування м'ясо стає м'якеньким, соковитим. І головне, що не смажиться, а тушкується.

Ідеальні крученики з курятини

Інгредієнти

Одне велике куряче філе

Спеції, які більше вам подобаються

Сіль, перець

1 яйце

Кріп

Морква

Перець солодкий

Цибуля

130−150 г твердого сиру

Кетчуп (томатний сік)

Олія

1 ч. л. паприки

1 ч. л. сухого часнику

Приготування

Нарізаємо філе (бажано, не грубими та не великими шматками). Відбиваємо, солимо, перчимо і притрушуємо улюбленими спеціями. Відставляємо на 15 хвилин, щоб промаринувалося. З 1 яйця + кріп + трішки молока + трішки борошна зробити омлет. Розрізати на таку кількість шматочків, скільки у вас вийшло м'яса. Сир потерти.

На шматочок м'яса кладемо омлетик, трішки сиру й закручуємо рулетиком. І так усі. Складаємо у посуд, додаємо моркву, перець, цибулю. Беремо кетчуп або можна томатний сік, десь 4−5 столових ложок. Додаємо 100 г води, трішки солі, цукру, олії, паприку, часник. Перемішуємо й заливаємо наші крученики. Накриваємо кришкою або фольгою — і на 30−35 хв. у духовку. Потім без кришки (фольги) ще 5 хвилин допікаємо.

Смачного!