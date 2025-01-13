Швейцарія готова прийняти саміт Дональда Трампа і володимира путіна. Про це заявив Ніколя Бідо, керівник департаменту комунікацій МЗС Швейцарії газеті «Le Temps», пише n-tv.

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«Після саміту в Бюргенштоку Україну, росію та Сполучені Штати регулярно інформували про нашу готовність підтримати всі дипломатичні зусилля, які сприяють досягненню миру», — цітує чиновника видання.

Мирну конференцію в Бюргенштоку скликала Швейцарія на прохання України в червні 2024 року: у ній брали участь представники 92 держав — від росії — жодного. Трамп, який вступить на посаду президента США 20 січня, раніше заявляв, що готує зустріч з президентом путіним, щоб завершити війну в Україні. Тоді прессекретар кремля дмитро пєсков заявив, що російський президент «відкритий для контакту» з Дональдом Трампом без попередніх умов.

Водночас у статті зазначають, що Швейцарія не проявлятиме ініціативи у цій ситуації.

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В офісі президента пояснили виданню BBC, що швейцарці постійно заявляють про готовність організувати подібні зустрічі, але без конкретики.

«Вони говорять про свою традиційну роль нейтральної країни», — зазначили в офісі президента у відповіді на запрос BBC Україна.

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Раніше «ФАКТИ» писали, що експосадовець Держдепу вважає, що Трамп має бути вкрай обережний у розмові з путіним.

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