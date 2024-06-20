Україна може запросити росію на наступний саміт для формулювання мирних переговорів

Після саміту миру в Швейцарії глава Офісу президента Володимира Зеленського заявив, що Україна може запросити росію на наступну зустріч з міжнародними партнерами для вироблення формули майбутніх мирних переговорів. Хоча Кремль неодноразово заявляв про небажання приєднуватися до українського плану, Андрій Єрмак, головний радник Зеленського, поставив питання про таку можливість.

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Робочі групи готують деталі для наступної зустрічі, повідомляє Bloomberg. Часові рамки наступної зустрічі ще не визначені, і перспектива другого саміту не була відображена в підсумковому документі зустрічі 15−16 червня в Швейцарії. На зустрічі були присутні представники понад 100 країн і організацій, але вона не досягла кінцевої мети — створення ширшої глобальної підтримки.

Єрмак зазначив, що результати роботи робочих груп «стануть частиною спільного плану, який буде підтриманий низкою країн» на другій зустрічі. «Ми думаємо, що можна буде запросити представника росії», — сказав тоді Єрмак.

Мирний план України завжди передбачав залучення москви до переговорів як кінцеву мету, але лише після того, як світові лідери підтримають вимоги Києва щодо виведення російських військ з окупованих територій та визнання кордонів України. Проте переконати уряди країн Глобального Півдня — насамперед Китаю, Індії та Бразилії — виявилося нелегко. Багато делегатів західного світу заявили, що процес без участі росії приречений на провал.

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Індія, Бразилія і Південна Африка відмовилися підписувати підсумкове комюніке, завершивши так звану групу країн БРІКС. Тим часом чиновник із Саудівської Аравії попередив, що Київ має бути готовим до «важкого компромісу», щоб покласти край війні.

Попри це, Єрмак назвав швейцарську зустріч успішною. Він додав, що другий саміт буде більш представницьким, з метою «припинення війни та врегулювання криз», які вона створила. За його словами, Україна є «реалістичною» і відкритою до допомоги з боку інших країн, прагнучи об'єднати «відповідальні країни» на основі українського плану. Китай і Бразилія також запропонували план досягнення миру, який передбачає участь обох воюючих сторін.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, яких результатів очікувати від Глобального саміту миру.

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