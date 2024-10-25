Одружилася не з тим: експертка про враження Меган Маркл від першого королівського туру

Після свого казкового весілля принц Гаррі та Меган Маркл провели менше двох років як активні члени королівської сім'ї, перш ніж відійшли від своїх ролей. Незважаючи на відносно короткий час, який вони провели, виконуючи королівські обов'язки, Сассексам вдалося досягти значних успіхів, в тому числі здійснити свій перший великий тур, всього через кілька місяців після одруження, пише The News.

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Цей тур включав Австралію, Нову Зеландію та південну частину Тихого океану, де їх зустріли із загальним ентузіазмом та обожнюванням. Однак, незважаючи на теплий прийом, королівський експерт припускає, що саме ця поїздка могла посіяти насіння невдоволення, яке зрештою призвело до їхнього відходу з королівського життя.

За словами Інгрід Сьюард, королівського біографа і редакторки журналу Majesty Magazine, цей досвід став для Меган відкриттям, оскільки вона усвідомила обмеженість своєї ролі.

«Я думаю, що це був певний шок від того, що їй вказували, що робити, вказували, куди йти, і вказували, як це робити. У той момент вона грала головну роль в Австралії, але у великому плані монархії вона була лише маленькою частиною, — пояснила Сьюард. — Я думаю, для неї стало відкриттям, що вона завжди буде гвинтиком у колесі, тому що вона вийшла заміж за людину номер два — принца Гаррі, а не номер один, яким міг би бути принц Вільям. Це, безумовно, було тоді, коли гниль почала потроху розповсюджуватися».

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Ці коментарі з'явилися в той час, коли король Чарльз і королева Камілла здійснили власне турне Австралією - через шість років після візиту Гаррі і Меган, — де вони також отримали захоплений прийом в Сіднейському оперному театрі.

Раніше повідомлялося, що життя монарха під загрозою — Чальз III відмовляється від їжі на тлі боротьби з раком і погіршення здоров’я.

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