Мораторій доведеться відміняти: директор обласного комунального підприємства поділився нерадісним прогнозом

Поки що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на низку важливих комунальних послуг.

Т.ч. кошти, які витрачаються для оплати палива, електроенергії та транспортування газу виділяється з місцевих бюджетів, розповів Суспільному розповів директор комунального підприємства «Житомиртеплокомуненерго» Дмитро Рогожин.

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Але місцеві бюджети вже не в змозі оплачувати всі затрати, і влада повинна буде вдатися до непопулярних заходів, тому що ситуація погіршується.

«Міста вже не можуть надавати ту допомогу, яку вони робили раніше. Треба розуміти, що з міських бюджетів вилучили військовий податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок. Вільних коштів у бюджетах немає, адже вони спрямовуються на освіту, допомогу переселенцям, підтримку пенсіонерів та інших соціально вразливих категорій населення, які потребують першочергової допомоги», — пояснив директор теплокомуненерго.

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За його словами, збитки підприємства за дев'ять місяців 2024 року становили 421 мільйон гривень, і якщо нічого не робити, то збої в роботі комунальних служб стануть постійними. В той же час рішення про відміну мораторію можуть бути прийняті тільки на державному рівні.

«Відпустити чи не відпустити тарифи, зробити їх ринковими, стабільними — це рішення на рівні держави», — сказав Рогожин.

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Він вважає, що це важке рішення доведеться приймати вже в цьому році, адже наступна зима не затримається з приходом.

Нагадаємо, що з 1 січня зросли й тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для 37 компаній комунального господарства.

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