Вона не повинна: стало відомо, чому Дженніфер Лопес залишила каблучку від Бена Аффлека за 5 мільйонів доларів

Дженніфер Лопес після розлучення досі носить каблучку з каменем у 8,5 карата, яку Аффлек подарував їй під час їхніх других заручин. Кільце не є звичайною прикрасою. В ньому рідкісний природний зелений діамант, оточений білими діамантами, у формі трапеції, його оцінюють у 5 мільйонів доларів (і, на думку експертів, воно може коштувати навіть більше). Бен не просто вибрав будь-який перстень — він вибрав зелений, тому що це улюблений колір Дженніфер. Гравюра з написом «not.going.anywhere» — знак їхнього відродженого роману, пише Marca.

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Інсайдер розповів, що Джей Ло не почувається винною за те, що залишила каблучку.

«Це був подарунок, — сказало джерело. — Просто тому, що стосунки не склалися, це не означає, що вона повинна віддавати каблучку».

Попри їхній розрив, здається, що Джей Ло та Бен зберігають теплі стосунки. Минулого місяця джерело розповіло Page Six, що вони налаштовані залишатися в житті одне одного, особливо коли справа стосується дітей.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Дженніфер Лопес проігнорувала Бена Аффлека у відеозвіті про минулий рік, не згадавши його жодним словом.

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