Навіть не знає, скільки у нього грошей: названо самого багатого члена королівської родини

Британські журналісти завжди пильнують на будь-яку інформацію щодо членів королівської сім'ї, і вже встигли розповісти читачам, що принцеса Кейт скоро отримає додаткові повноваження.



Водночас є інформація, яку Букінгемський палац ревно охороняє — це дані про фінансове становище та доходи членів родини.

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Втім, журналісти не були б професіоналами своєї справи, якби не могли дізнаватись речі, що цікавлять читачів. Так, нещодавно цю інформацію добуло видання Daily Mail.



Згідно з отриманими газетою відомостями, принц Вільям, старший син правлячого короля Чарльза III, займає перший рядок у рейтингу найзаможніших членів королівської родини.

Йому належить герцогство Корнуолл, яке приносить щороку щонайменше 24 млн фунтів стерлінгів. Чисті статки принца на 2022 рік оцінювався більш ніж у 1 млрд фунтів.

Принц може використовувати доходи на власний розсуд, не розкриваючи податкові виплати. Вільям також успадкував від своєї матері, принцеси Діани, близько 10 мільйонів фунтів стерлінгів та 7 мільйонів фунтів стерлінгів після смерті прабабусі у 2002 році.

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Примітно, що коли 2023 року британський хлопчик Амір Хасан в одному з телесюжетів запитав Вільяма, скільки в нього грошей, той відповів: «Не знаю».

За Вільямом у списку йдуть король Чарльз, який має на своїх рахунках 900 млн фунтів стерлінгів, і принцеса Анна з 50 млн фунтів.

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А принц-бунтар Гаррі та його дружина Меган Маркл займають лише п'яте місце. За даними видання, до 2022 року вони накопичили 20 млн фунтів. Гаррі успадкував 10 мільйонів фунтів стерлінгів від Діани та 7 мільйонів фунтів стерлінгів від бабусі.

Після виходу з королівської родини пара почала заробляти на різних проєктах, включаючи контракти на книги та співпрацю з Netflix та Spotify.

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Зокрема, ЗМІ пишуть, що Гаррі отримує близько 1 мільйона фунтів стерлінгів на рік за свою роботу як головний спеціаліст з питань впливу в компанії, що займається психічним здоров'ям.

Водночас публіку не менше цікавить і стан здоров'я короля Чарльза III. Як виявилося нещодавно, король готується до передачі престолу принцу Вільяму. Монарх збирається піти на пенсію до того, як стане слабким.

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