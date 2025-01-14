«Це найкращий розподіл тягаря»: Блінкен про допомогу Україні

Держсекретар США Ентоні Блінкен, який нещодавно розповів, хто завадив путіну завдати ядерного удару по Україні, вважає, що американське керівництво на чолі з Джо Байденом докладає зусиль для забезпечення найсильніших позицій в зовнішній політиці для адміністрації Трампа. Зокрема, це стосується й України, пише state.gov.

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«Кожну хвилину, кожну годину, кожен день часу, який у нас залишився, ми зосереджені на досягненні результатів. У нас є нова Стратегічна концепція НАТО. Вона визнала росію найбільш прямою загрозою для Альянсу. Загалом Сполучені Штати надали Україні 102 мільярди доларів допомоги, нашим союзникам і партнерам — 158 мільярдів доларів. Можливо, це найкращий приклад розподілу тягаря, який я бачив за 32 роки роботи».

Критики побоюються, що новообраний президент Дональд Трамп хоче припинити війну росії з Україною не на користь України. Коментуючи це, Блінкен заявив, що для будь-кого спекулювати на цьому етапі не має великого сенсу.

«Що має сенс, так це переконатися, що ми надамо наступній адміністрації, ми надамо прийдешній адміністрації Трампа найсильнішу руку, щоб вона грала в усьому світі, чи то щодо України, чи щодо чогось іншого», — сказав держсекретар США.

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Раніше Блінкен висловлювався про необхідність підтримки України, зазначаючи, що навряд чи путін відмовиться від своїх амбіцій.

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