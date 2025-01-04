«Є підстави вважати»: Блінкен розповів, хто завадив путіну завдати ядерного удару

росія, яка минулого року знизила поріг застосування ядерної зброї, розглядала можливість нанесення ядерного удару.

«Ми були дуже занепокоєні, тому що путін, здавалось, принаймні розглядав ядерний варіант. Навіть якщо ймовірність сягала від 5% до 15%, коли мовиться про ядерну зброю, немає нічого більш серйозного», — заявив в інтерв’ю Financial Times Державний секретар США Ентоні Блінкен, пишуть «Букви».

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Втім, за його словами, свою роль в тому, що погрози не були підтверджені діями, зіграв Китай, у якого наразі є тісні стосунки з рф.

«У нас є підстави вважати, що Китай вступив у контакт з росією і сказав: «Не думайте про це», — зазначив Державний секретар.

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До речі, після того, як рф переглянула свою ядерну докртнину, Bloomberg із посиланням на представника Ради національної безпеки США писав, що Америка «не бачить необхідності коригувати свою власну ядерну позицію чи доктрину у відповідь», і що крок москви становить «більшу кількість тієї ж безвідповідальної риторики з боку росії, яку ми спостерігали протягом останніх двох років».

Нагадаємо, що останнім часом в кремлі погрожують і Україні, і її союзникам застосуванням «Орєшніка». путін навіть попронував влаштувати «дуель», вдаривши міжконтенинтальною ракетою по Києву. У свою чергу український президент Володимир Зеленський заявив про неадекватність російського керівництва.

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Фото з Вікіпедії

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