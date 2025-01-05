Навряд чи путін відмовиться від своїх амбіцій: Блінкен про необхідність підтримки України
Держсекретар США Ентоні Блінкен, який розповів, хто завадив путіну завдати ядерного удару, заявив виданню The New, що головною амбіцією кремлівського диктатора було стерти Україну з мапи світу.
«Ми зупинили це. путін провалився. Україна стоїть. І я вважаю, що вона також має надзвичайний потенціал не лише для виживання, але й для процвітання в майбутньому. І це залежить від рішень, які прийме майбутня адміністрація та багато інших країн», — заявив він.
Блінкен переконаний, лінія фронту та окупованих територій в осяжному майбутньому навряд чи сильно зрушиться.
«Претензії України на цю територію будуть завжди, завжди. І питання в тому, чи знайдуть вони способи за підтримки інших повернути втрачену територію, — зауважив держсекретар США. — Навряд чи путін відмовиться від своїх амбіцій. Якщо буде припинення вогню, то, на думку путіна, це, ймовірно, дасть йому час відпочити, переналаштуватися, щоб повторно атакувати в якийсь момент у майбутньому. Отже, що буде критично важливим для того, щоб переконатися, що будь-яке припинення вогню, яке настане, справді довготривале, це впевнитися, що Україна матиме потенціал у майбутньому для стримування подальшої агресії. І це може проявлятися в багатьох формах».
Це могло б відбутися через членство НАТО, зазначив держсекретар.
«Ми поставили Україну на шлях до членства в НАТО. Це може відбуватися через гарантії безпеки, зобов’язання, гарантії з боку різних країн, щоб переконатися, що росія знає, що, якщо вона атакує, у неї будуть великі проблеми», — підкреслив Ентоні Блінкен.
Нагадаємо, наприкінці 2024 року США оголосили про нову військову допомогу Україні на майже 2,5 млрд доларів.
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