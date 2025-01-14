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Події

Маючи інвалідність, пішов боронити країну: на Вінниччині попрощалися з 39-річним вогнеметником

20:32 14 січня 2025
Похорон Геннадія Качуровського

Жмеринська міська територіальна громада попрощалася з воїном Геннадієм Качуровським, який поклав життя за Україну.

«Добрий, щирий, працелюбний та завжди готовий прийти на допомогу і надати необхідну підтримку. Таким Геннадій був у мирному житті, таким знали його й побратими, з якими воював. На долю нашого земляка випало немало… З ранніх літ хлопець втратив батьків, мав ІІ групу інвалідності, але завжди був оптимістом та не опускав рук, мав багато планів на майбутнє…» — повідомляє міська рада.

Щоб боронити рідну землю, у жовтні 2023 року Геннадій Качуровський взяв до рук зброю та щодня з побратимами 60-ї окремої механізованої бригади наближав Перемогу.

«Служив вогнеметником, — розповіли в міськраді. — Твердо знав, що кожне виконане ним завдання, кожен знищений ним ворог — це ще один крок до омріяного миру, до життя без страшних втрат».

Серце оборонця назавжди зупинилося під час бою з окупантами у населеному пункті Терни на Донеччині. Страшна війна відібрала життя мужнього воїна… Йому назавжди 39 років.

Геннадія Качуровського з почестями поховали на Алеї Героїв на міському кладовищі.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що під Торецьком загинув штурмовик з Чернігівщини Олександр Антоненко, який воював у найгарячіших точках.

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