Щоденник вдячності: тренд, який набирає популярності

Якщо ви побачите в одній з європейських кав'ярень дівчину з гарним блокнотом, ймовірно, це щоденник вдячності. Цей тренд сьогодні стає дедалі популярнішим у світі. Вести такий щоденник — один із видів релаксу. По-перше, це налаштовує на позитив. По-друге, відволікає від депресивних думок. Такий щоденник допомагає оцінити те, що у вас є, а не фокусуватися на думках про те, чого немає. Раніше ми писали про те, що такий щоденник багато років веде актриса Дженніфер Еністон.

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Писати багато не потрібно — тільки головне. Робити це можна 2−3 рази на тиждень за філіжанкою кави, коли залишаєтеся самі з собою. Такий щоденник дає можливість переосмислити багато речей у житті, а це дуже важливо.

Для початку придбайте блокнот, який вам подобається. Або, можливо, такий ви вже отримали як подарунок на Новий рік. Звісно, щоденник подяки можна вести і в гаджеті. Вибір за вами.

І, звісно, не забувайте частіше дякувати тим, хто робить ваше життя кращим. Вдячність допомагає нам рухатися вперед. Адже як писав Даніель Дефо, «всі наші скарги на те, що життя складне і нестерпне, наші нарікання з приводу того, чого ми позбавлені, випливають з нестачі подяки за те, що ми маємо».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, як пережити розлуку з коханим, який на війні.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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