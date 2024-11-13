Можливо, вас це здивує, але стильний блокнот — такий самий модний аксесуар, як клатч або віяло. Він підкреслює індивідуальність його власниці. Такий блокнот зазвичай носять у сумочці. Він призначений для важливих нотаток. Діставати такий блокнот із сумки приємно.

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На піку популярності зараз блокноти з китицею. Вони мають щось ліричне. У такий блокнот можна записувати афоризми великих людей, що сподобалися, або власні думки, плани, а можливо, навіть свої вірші. Китиця може слугувати не тільки за декор, а як закладка в блокноті.

До речі, мініатюрні блокноти були популярними серед модниць ще у 18−19 століттях. І називалися вони бальними книжками, чи карне. У таку книжку можна було записати номер танцю та ім'я кавалера, який запросив пані на танець. Бальні книжки були справжніми витворами мистецтва. Іноді обкладинка інкрустувалась самоцвітами або перламутром. Доповнювався аксесуар олівцем, яким і робили необхідні записи.

Розмір карне був із долоню.

Вибираючи блокнот, прийміть до уваги розмір сумочки, в якій його носитимете.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про новий тренд — оздоблення рукавів. Такий декор надає образу вишуканості.

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Фото Ольги Сметанської

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