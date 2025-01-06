Сьогодні неможливо уявити наше життя без рослин в інтер'єрі. Кожен обирає ті, які йому подобаються. У 2025 році інтер'єрні рослини використовуватимуться в декорі приміщення дедалі більше і більше.

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Великі рослини — наприклад, пальми та фікуси - можуть слугувати ботанічними роздільниками кімнат. Наприклад, вони можуть зонувати робочий простір і той, який призначений для відпочинку.

Дуже популярними стають каскадні рослини в будинку. Вони надають приміщенню якусь легкість і візуально розширюють простір. Такі рослини мають бути акцентними, їх не має бути багато.

А ось у флористичному куточку релаксу (вони стають дедалі популярнішими) навпаки, рослин може бути багато. Дивіться на пишну папороть і медитуйте — це допоможе вам емоційно відновитися.

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У тренді — доповнювати робочий простір грошовим деревом або кактусами. Колекції рослин у будинку сьогодні так само популярні, як колекції творів мистецтва.

Квітучі рослини створюють особливий настрій. Вони сприяють емоційному ренесансу, а це сьогодні для всіх дуже важливо.

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Нагадаємо про секрет скандинавського затишку — п'ятничний букет.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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