Небезпечні сусіди: ніколи не саджайте ці рослини поряд з будинком на дачі

Досвідчені городники, які раніше розповіли, чому слід відмовитися від хвойних дерев на дачі, розказали, які рослини не варто саджати коло будинку, пишуть Добрі Новини.

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Так, деякі рослини здатні руйнувати фундамент, що може загрожувати незворотними наслідками.

Плетиво дівочого винограду розростається повсюди, викорінити його практично неможливо, але найнебезпечніше полягає в тому, що лоза забиває продухи й забивається під обшивку стін, пошкоджуючи її.

Також протипоказано саджати грецький горіх біля будинку і близько до нього. Крона росте з неймовірною швидкістю, а корені ще агресивніші — вони руйнують навіть найміцніші фундаменти, що з часом може пошкодити навіть будинок.

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У верб коренева система в середньому досягає 20 м. Це знову ж неприйнятно при висадці біля будинку.

Ожина та малина знайдуть маленьку щілину в фундаменті й обов’язково туди полізуть, заодно займуть весь вільний простір. Тому краще їх біля будинку не висаджувати.

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Обліпиха схильна псувати газони, клумби і, знову ж таки, будівлі. Вона проникає всюди, де її не чекають, при цьому дуже важко виводиться.

Також не варто садити біля будинку шипшину, адже на неї злетяться всі джмелі, а щоб потім їм далеко не літати, облаштуються в щілинах будинку. Окрім того, коріння шипшини любить залазити в вузькі простори будівель у пошуках життєдайної вологи.

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Раніше «ФАКТИ» писали про три дерева, які можуть «притягувати» блискавку.

Фото: ogorod.ru

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