Не саджайте ці три дерева на дачі — вони «притягують» блискавку

Вибір дерев для вашого двору — важлива справа, адже вони не тільки прикрашають ландшафт, але й можуть мати вплив на безпеку. Деякі дерева мають властивість притягувати блискавку, що може стати серйозною загрозою для вашого будинку та родини, пише Gazeta.ua.

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Спеціалісти назвали три породи дерев, яких краще уникати, якщо хочете зменшити ризик удару блискавки.

Дуб

Дуб належить до дерев, які найкраще проводять розряд електрики. Ще в давнину було відомо, що з усіх дерев частіше за всіх блискавки вражають дуби. Тому донині існує прикмета, що садити дуб у дворі — до нещастя.

Тополя

Тополя є одним з найбільш блискавко-небезпечних дерев, яке може спричинити і пожежу, і ураження електричним струмом. Дерево має тонкі й ламкі гілки, які можуть при пожежі падати на дах будинку.

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Сосна

Сосна — найбільш уразливе для розрядів електрики дерево. Кора ураженої блискавкою сосни розлітається на десятки метрів довкола, може зачепити і будинок, і господарів.

Дослідники наводять дані, що на 100 ударів блискавки на дуб припадає 54, на тополю — 24, на сосну — 6.

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Якщо у вас є бажання висадити дерева у дворі, обирайте менш високі види з меншим вмістом вологи та мінералів у деревині. Наприклад, береза або липа можуть бути кращими варіантами.

Деякі дерева краще не висаджувати у дворі свого будинку. Є саджанці-вампіри, які шкодять людині, витягують усю енергію або можуть виселити з обійстя.

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Ялина вважається деревом-вампіром. Ялина — володар і любить свободу. Красиве дерево може стати причиною проблем у особистих стосунках. Тому часто стає причиною розладу в сім'ї. Також дерево може спричинити невдачі.

Дуб — вкрай позитивна рослина, проте небезпечна для чоловіків. Вважається, що у чоловіків можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.

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