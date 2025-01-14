«Ми чули багато сигналів»: Зеленський відреагував на черговий заклик із США зменшити мобілізаційний вік в Україні

Конгресмен Майк Волц, який стане радником наступного президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки, вважає, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб стабілізувати лінію фронту.

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Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом, відповідаючи на запитання, чи повернулися до порядку денного питання зниження мобілізаційного віку заявив, що у Збройних силах України налічується близько ста бригад, і всі вони потребують доукомплектації, інформує «Укрінформ».

«Ми чули багато сигналів по мобілізаційному віку наших військових. Представники колишньої адміністрації (президента США. — Авт.), деяких країн НАТО посилають відповідні сигнали. Я не буду давати чітку цифру, але у нас більше ста бригад, і кожна з них щодня потребує укомплектованості, техніки — броньованої, артилерійської», — розповів він.

За словами Зеленського, необхідно укомплектувати бригади відповідною технікою.

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«Всі запити є у наших партнерів. Це найголовніше, що людина повинна бути захищена, повинна мати необхідну зброю, знання. Мені здається, цим партнери повинні насичувати українську армію передусім», — сказав глава держави.

Як писали «ФАКТИ», раніше президент України вже наголошував на тому, що Україна не може й не повинна компенсувати брак озброєння зниженням призовного віку.

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Нещодавно науковиця з демографії, доцентка Київської школи економіки Ольга Купець повідомила, що в Україні хлопців-підлітків батьки масово вивозять з України, побоюючись зменшення мобілізаційного віку.

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