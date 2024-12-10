Зниження вйськового потенціалу ворога, а не призовного віку: Зеленський відреагував на заклики до мобілізації з 18 років

Україна не може й не повинна компенсувати брак озброєння зниженням призовного віку. Приорітетом має бути забезпечення всім необхідним вже наявних бригад.

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Про це президент України Володимир Зеленський написав у соцмережі Х, реагуючи на заклики зі США.

Уривок з посту президента України

Так, 9 грудня представник Держдепартаменту США Метью Міллер заявив, що якщо в Україні знизять мобілізаційний вік до 18 років, то всіх новобранців забезпечать повним спорядженням.

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При цьому президент України згадав про нещодавню зустріч з новообраним президентом США Дональдом Трампом.

«Найважливіше — працювати разом над тим, як завершити цю війну. Це наш головний пріоритет. Саме на цьому ми зосередилися під час зустрічі в Парижі, і це була дуже продуктивна розмова. Я ще раз висловлюю подяку Президенту Макрону за її організацію, а також глибоку вдячність Президенту Трампу за його тверду рішучість завершити цю війну справедливо. Це правильний підхід, і важливо, щоб усі деталі були ретельно опрацьовані, щоб забезпечити справді міцний мир», — заявив український лідер.

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Він також висловив упевненість в тому, що Америка здатна досягти «надзвичайних результатів — того, чого не змогли досягти інші», але щоб досягти успіху в завершенні цієї війни, потрібна єдність — єдність Америки, Європи та всіх у світі, хто цінує безпеку.

Окремо президент України наголосив на необхідності мати «сильні позиції та гарантії миру».

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Нагадаємо, що аналітики рейтингового агентства Fitch очікують, що війна триватиме й 2025 року «в рамках її поточних широких параметрів». При цьому експерти зазначають, що хоча російські окупанти з кінця 2023 року захопили певні українські території, проте допомога партнерів «має дозволити Україні запобігти значним додатковим територіальним втратам».

Фото Офісу президента України

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