Тривожна тенденція: підлітки масово залишають Україну

В Україні хлопців-підлітків батьки масово вивозять з України, побоюючись зменшення мобілізаційного віку. Це підтвердила науковиця з демографії, доцентка Київської школи економіки Ольга Купець.

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«Я можу підтвердити це, і я це бачу не тільки серед людей, які живуть у Центральній Україні, де дійсно страшно через безпеку, а й у Західній Україні. Під час відпочинку в Західній Україні говорили, що хтось просто бачив автобуси, наповнені хлопцями 16−17 років у напрямку до Словаччини», — розповіла вона.

Купець додала, що батьки організовують виїзд дітей, а самі залишаються в Україні. Вони виїжджають не заради навчання, а «більше щоб урятуватися від мобілізації».

Експертка зазначила, що вона й сама відправила свого сина в Німеччину, щоправда, вчитися, і рішення про навчання за кордоном було прийняте ще до початку повномасштабної війни.

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«Особисто я сина відвезла в Німеччину, він у цьому році почав навчатися в німецькому університеті. Єдина відмінність, що я планувала навчання в Німеччині ще до повномасштабної війни», — сказала Купець.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не може й не повинна компенсувати брак озброєння зниженням призовного віку.

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Фото з відкритих джерел

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