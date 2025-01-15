Перша ракетка України блискуче пробилася до третього кола Australian Open (відео)

Найсильніша тенісистка України Марта Костюк (18-а у рейтингу WTA), яку пограбували в Мілані, продовжила успішний виступ на першому в році турнірі серії «Великого шолома» Australian Open із призовим фондом 56 млн євро.

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У матчі другого кола змагань у Мельбурні 22-річна киянка за 66 хвилин розбила у двох сетах 25-річну німкеню Юлі Німайєр (93-я) — 6:3, 6:0.

Як відомо, на старті AusOpen Костюк не без проблем перемогла японку Нао Хібіно — 3:6, 6:3, 6:1.

За вихід до наступного раунду Відкритого чемпіонату Австралії Марта, яка вже заробила на Зеленому континенті 175 тисяч євро «брудними», битиметься з переможницею поєдинку між іспанкою Паулою Бадосою (12-а) та австралійкою Талією Гібсон (150-а).

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Додамо, що, крім Костюк, боротьбу на кортах Мельбурна продовжують Еліна Світоліна (27-а), яка зламала опір румунки Сорани Кірсті (6:4, 6:4) і Даяна Ястремська (33-я), котра перемогла єгиптянку Маяр Шериф (6:1, 6:4). А ось Юлія Стародубцева (100-а), Дар'я Снігур (138-а) та Ангеліна Калініна (48-а), на жаль, вже припинили виступи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу на Олімпійських іграх у Парижі.

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Фото WTA

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