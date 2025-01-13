Світоліна на старті Australian Open перемогла першу ракетку Румунії (відео)

Одна з найсильніших тенісисток України Еліна Світоліна (27-а в рейтингу WTA), чоловік якої Гаель Монфіс встановив історичне досягнення, успішно стартувала на першому в році турніру серії «Великого шолома» Australian Open з призовим фондом 56 млн євро.

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У поєдинку першого кола 30-річна одеситка обіграла найсильнішу тенісистку Румунії Сорану Кирстю (71-а) — 6:4, 6:4, довівши рахунок особистих зустрічей із суперницею до 4:0 на свою користь. Це перший успіх Світолиної після перенесеної операції та відновлення.

Вихід до другого раунду змагань у Мельбурні приніс Еліні 120 тисяч євро призових «брудними». Наступною суперницею Світоліною стане американка Керолайн Доулхайд (83-а), яка обіграла чешку Сару Бейлек (155-а) — 7:6 (7), 6:2.

Додамо, що в одиночному розряді Відкритого чемпіонату Австралії також виступатимуть Марта Костюк (18-а), Даяна Ястремська (33-а), Ангеліна Калініна (48-а) та Дар'я Снігур (138-а). А ось Юлія Стародубцева (100-а), яка успішно подолала кваліфікацію, на жаль, поступилася в першому раунді канадці Лейлі Фернандес (31-а) — 5:7, 4:6.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко та Еліна Світоліна зіграли у «несправжній» теніс.

Фото WTA

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