Як легко очистити рибу без ножа: кілька дієвих лайфхаків (відео)

Багато наших земляків починають свій робочий або вихідний день з напою, який допомагає зіркам бути постійно активними та енергійними.

Також багато хто з українців віддає перевагу стравам з риби, яка їм подобається у вареному або смаженому вигляді. На жаль, господиням іноді доводиться відмовлятися від такої смачної та корисної їжі через необхідність почистити риби від луски — адже це зазвичай бруд на кухні чи по всій оселі.

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Втім, виявляється, є багато способів «акуратного» чищення риби. Японці, наприклад, роблять це дуже ефективно за допомогою кришечок від пляшок.

Також в цій країні для очистки риби від луски використовують окріп та холодну воду. Якщо риби небагато, можна просто обдати рибу окропом — це розм'якшить луску. Після цього зніміть луску рукою чи губкою — вона зійде практично сама, без додаткових зусиль.

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Якщо ж у вас велика кількість риби, на допомогу прийде метод з двома каструлями. У першу налийте окріп. Тримайте рибу за зябра і опустіть у гарячу воду.

У другу каструлю налийте холодну воду. Після обробки окропом перекладіть рибу в холодну воду, щоб остаточно видалити луску, що залишилася.

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Цей метод не вимагає вправності чи складних інструментів. До того ж він безпечний, адже вам не потрібно працювати з ножем, уникаючи ризику поранитися. Після обробки риба буде готова до подальшого приготування за будь-яким рецептом.

Ще один метод радить сайт ТСН. Його експерти пропонують зробити «інструмент» з трьох металевих кришок від пляшок і дерев’яного бруска.

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Кришки потрібно прибити до бруска цвяхами. Конструкцію можна виготовити як у вертикальному, так і в горизонтальному варіанті, залежно від потреб.

Існують й інші методи, щоб чищення риби без ножа пройшло швидко і без проблем. Так, дехто використовує для цієї цілі столову ложку. При цьому потрібно рухатися від хвоста до голови. Луска залишатиметься в ложці, а не розлітатиметься по всій кухні. Такий метод найкраще підходить для чищення риби з крупною лускою (короп чи карась). А ось для щуки чи окуня підійде терка для картоплі.

Також можна скористатись порадами ще одного сайту.

В крайньому разі можна приготувати смачний обід, слідуючи порадам відомого кулінара Євгена Клопотенка, адже він людина з чималим досвідом.

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