Салат з шинкою та картоплею під йогуртовим соусом: чудова заміна олів’є від Євгена Клопотенка

Відомий телекухар Євген Клопотенко, який постійно ділиться автентичними рецептами, запропонував рецепт салату, який може стати чудовою заміною олів’є на святковому столі.

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Крім того, такий салат можна приготувати для смачного обіду. Всі продукти бюджетні, а процес приготування простий.

За словами Клопотенка, цей салат хоч і нагадує трохи олів’є, але може не такий важкий й може сподобатися більше тим, хто не вживає майонез. Заправку з натурального йогурту, кропу та часнику ідеально пасує до цього салату.

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Приготування:

Овочі добре вимити й запекти у духовці при 180 градусах. Запечені овочі будуть мати більше смаку, аніж відварені.

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Запікати картоплю потрібно 30 хвилин, щоб вона не розвалювалася. Моркву — трохи довше, поки вона не стане м’якою.

Нарізати овочі та шинку потрібно однаковими доволі крупними частинами.

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Викласти нарізані овочі та шинку у миску. Додати 100 г оливок.

Волоські горіхи поламати руками. Можна також подрібнити їх ножем або скалкою. Додати горіхи у миску до інших інгредієнтів.

Для заправки — помити 10 гілочок кропу, мілко посікти. Очистити 2 зубчики часнику і також мілко нарізати.

Викласти в окрему миску кріп та часник, додати 150 г натурального йогурту та дрібку солі.

Перемішати й заправити салат. Додати ½ ч. л. меленого коріандру, сіль та перець до смаку, ще раз перемішати салат.

Кухар також додав, що для приготування соусу краще використовувати звичайний неароматизований густий йогурт та додати до нього сік лимона, якусь свіжу зелень та щось пікантне, часник чи трохи гострого перцю.

Якщо соус здається трохи загустим, можна розбавити його невеликою кількістю оливкової олії та ретельно вимішати.

«Йогуртовий соус — чудовий варіант, щоб оживити відварені вчора овочі, які чекають у холодильнику. Соус з йогурту також можна подати до смаженого м'яса та риби, до будь-яких страв у лаваші», — додав кухар.

Раніше Клопотенко поділився лайфхаком від кримських татар, а також розповів, як готує соус Болоньєзе, з яким можна приготувати одразу три страви.

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