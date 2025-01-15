Надзвичайна небезпека: чому король Чарльз хвилюється за своїх онуків

Король Чарльз стурбований безпекою своїх улюблених онуків принца Арчі та принцеси Лілібет. Дім принца Гаррі та Меган Маркл у Монтесіто перебуває на межі «зони надзвичайної небезпеки» через лісові пожежі. Герцог і герцогиня Сассекські можуть бути змушені покинути свій особняк, оскільки очікується посилення вітру, який може швидко поширити вогонь містом, пише видання The News.

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«Король Чарльз стурбований та зв'язується з ними, щоб перевірити самопочуття своїх онуків, оскільки лісові пожежі в Лос-Анджелесі неподалік від міста, де живуть Меган та Гаррі, — стверджує джерело. — Руйнівна ситуація в Лос-Анджелесі засмутила монарха».

«Сассекси продовжують брати участь у наданні допомоги, підтримуючи тих, хто вижив у біді. Вони втішають постраждалих від пожежі, хоча сама пара перебуває на порозі евакуації», — розповіло джерело.

Повідомляється, що місто Монтесіто у зоні небезпеки через ураганний вітер, подружжя може втратити свій розкішний особняк.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що онук Алли Пугачової вийшов на зв’язок з охопленого вогнем Лос-Анджелесу.

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