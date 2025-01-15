Шукали легкого заробітку, але отримали підозру: в Києві затримали дві групи паліїв

У Києві затримали ще дві групи підпалювачів, які працювали на спецслужби рф. За вказівкою фсб вони нищили військові авто та релейні шафи Укрзалізниці на території столиці.

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Четверо молодиків шукали «легкі гроші» на Телеграм-каналах, де їх згодом завербували окупанти.

Двох з них правоохоронці затримали у Дніпровському районі Києва — ці двоє молодиків віком 17 та 19 років підпалили службовий пікап ЗСУ. Авто якраз проходило техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті і невдовзі мало повертатися на передову, повідомили в СБУ.

Неповнолітній зловмисник

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Ще двоє зловмисників-паліїв діяли у Святошинському районі столиці. Ними виявилися 20-річний мешканець Києва та 26-річний переселенець з Луганська, які познайомилися під час пошуку «швидких» заробітків.

За матеріалами справи, фігуранти встигли спалити п'ять позашляховиків ЗСУ та Нацгвардії, а також релейну шафу Укрзалізниці. Причому діяли суворо за інструкцією від винаймачів — спочатку фіксували локації потенційних цілей, потім «погоджували» їх зі своїм російським куратором, і лише потімі вчиняли підпали.

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За всіма викритими фактами затриманим оголошено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне пошкодження майна шляхом підпалу, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисники перебувають під вартою. Триває розслідування.

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Відзначимо, що нині Служба безпеки України разом з режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини.

Фото СБУ

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