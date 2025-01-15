«Спали» фсбшника": в Україні триває інформкампанія для протидії вербування молоді російськими спецслужбами

Вже досить тривалий час Служба безпеки та Національна поліція затримують в різних областях України молодих людей, які за гроші виконують завдання російських спецслужб.

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Підлітки здійснюють підпали військових автівок, помешкань військовослужбовців, встановлюють вибухівку поряд з критичною інфраструктурою тощо. Молоді люди, які йдуть на співпрацю з ворогом, не завжди розуміють жахливі наслідки своїх дій.

Такі злочини як підпали майна ЗСУ, держустанов або їхнє мінування класифікуються Кримінальним кодексом України як тероризм або диверсія. За це передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх.

Служба безпеки України разом з режисером Любомиром Левицьким підготували соціальний відеоролик, який інформує громадян, і зокрема молодь, про невідворотність покарання за подібні злочини.

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«Пам'ятай: підпали майна ЗСУ, держустанов чи мінування класифікуються як тероризм або диверсія. За ці злочини передбачена сувора кримінальна відповідальність навіть для неповнолітніх», — йдеться у ролику.

В СБУ нагадали, що у 2024 році було затримано понад 450 осіб, які виконували подібні завдання від російських кураторів. Замість «легких грошей» вони отримали підозру та реальну перспективу тюремного ув’язнення.

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Використовуючи ключовий меседж — «Не пали своїх! „Спали“ ворога!», СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербувань у спеціальний чат-бот «Спали» фсбшника".

«Якщо тобі або твоїм знайомим надійшла пропозиція вчинити за гроші такий злочин — негайно повідом про це СБУ через чатбот t. me/spaly_fsb_bot і вкажи інформацію про контакт, який намагався тебе завербувати», — закликають у спецслужбі.

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Для цього достатньо вказати деталі пропозицій від ворога, а також номер телефону чи нікнейм особи, яка схиляла до злочину. Передана інформація є конфіденційною, вона ретельно перевіряється співробітниками Служби безпеки.

В СБУ додали, що чат-бот «Спали» фсбшника" запрацював у середині грудня 2024 року. Вже надійшло понад 1300 повідомлень. Усі вони стосувалися спроб представників спецслужб рф залучити українців до вчинення різного роду злочинів, мета яких — дестабілізувати ситуацію в нашій державі та знизити її обороноздатність.

Нагадаємо, днями у Дніпрі СБУ затримала двох російських агентів, які намагалися підірвати цистерну з пальним на залізничній станції. Також було затримано агентку російського гру, яка шпигувала за київським ППО.

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