Не лише унікальна САУ: Україна отримає від Німеччини ще одну важливу техніку

Слідом за САУ RCH 155 Україна має отримати від Німеччини колісні бойові машини піхоти RCT30 Boxer. Про це стало відомо із заяви генерального директора KNDS Deutschland Ральфа Кетцеля. Про це повідомляють ЗМІ, кажучи, що заява прозвучала якраз під час передачі першої САУ RCH 155. Оскільки Boxer є цілим сімейством колісної техніки, до речі, саме його шасі використано у RCH 155, БТР може виявитися універсальним засобом.

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Найімовірніше, йдеться про колісний бронетранспортер, який озброєний дистанційно керованим модулем RCT30 і здатний везти до шести повністю екіпірованих бійців. До складу озброєння модуля входить 30-мм автоматична гармата МК30−2/ABM, що дала назву БТР, здатна стріляти пострілом 30×173 від Rheinmetall.

Особливістю RCT30 є можливість вражати не тільки наземні цілі, а й безпілотники для безпосереднього прикриття піхоти на полі бою або прикриття з повітря від БПЛА тієї ж САУ RCH 155.

На даний момент Збройні сили Німеччини — Бундесвер — вже планують закупівлю 150 бронемашин типу RCT30, ще 72 хочуть купити Нідерланди.

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Нагадаємо, що за короткий термін Німеччина вже передала або заявила про найближче постачання Україні цілої низки своєї новітньої техніки, серед якої САУ, БМП, а тепер ще й БТР.

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