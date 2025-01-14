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Постріл у русі, без розрахунку і на 54 км: ЗСУ отримали першу унікальну САУ, ставши поки що єдиним її користувачем, окрім Німеччини

17:20 14 січня 2025
САУ RCH 155. фото із сайту https://building-tech.org/

Україна продовжує зміцнювати свою бойову міць за рахунок унікальної новітньої техніки. Слідом за отриманням першої БМП Lynx («Рись») ЗСУ отримали першу САУ RCH 155 виробництва Німеччини, ставши першою країною з цією САУ, крім Бундесверу.

Як передають німецькі ЗМІ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, озброєну 155-мм гаубицею. Загалом таких самоходів ЗСУ мають отримати 54 одиниці.

За відкритими даними САУ RCH 155 є в повному сенсі цього слова революційним зразком самохідного артилерійського озброєння:

  • колісна — що знижує вагу, здешевлює виробництво і спрощує її обслуговування, особливо в бойових умовах;
  • оснащена автоматизованим модулем — зменшує кількість розрахунку до 2 осіб, а автомат заряджання та обладнання модуля дає змогу вводити дані про ціль і стріляти з гармати, не виходячи із захищеної кабіни;
  • дальність стрільби — звичайними снарядами на дальність до 40 км, а активно-реактивними снарядами до 54 км, водночас скорострільність може сягати 9 пострілів на хвилину за боєкомплекту САУ в 30 снарядів;
  • режим стрільби — унікальною RCH 155 робить її режим стрільби, по-перше, можливість випустити 5 снарядів за різною траєкторією з одночасним ураженням цілі, по-друге, стрілянину САУ може здійснювати в русі, що ускладнює влучання в неї вогнем у відповідь, чого не вміє поки що жодна самохідка у світі.

Єдиним мінусом RCH 155 для України є той факт, що ЗСУ отримають першу партію з 18 одиниць у кращому разі, протягом 2025 року. А єдина вже передана САУ поки що залишається в Німеччині, і невідомо — чи надійде вона вже в Україну, чи використовуватиметься для навчання українських військовослужбовців у Німеччині.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що RCH 155 може використовувати далекобійні високоточні снаряди Vulcano і M982 Excalibur, які допомогли артилеристам ЗСУ встановити світовий рекорд, вразивши ціль на відстані в 70 км.

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