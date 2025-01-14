Постріл у русі, без розрахунку і на 54 км: ЗСУ отримали першу унікальну САУ, ставши поки що єдиним її користувачем, окрім Німеччини

Україна продовжує зміцнювати свою бойову міць за рахунок унікальної новітньої техніки. Слідом за отриманням першої БМП Lynx («Рись») ЗСУ отримали першу САУ RCH 155 виробництва Німеччини, ставши першою країною з цією САУ, крім Бундесверу.

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Як передають німецькі ЗМІ, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус особисто передав Україні першу нову колісну гаубицю RCH 155, озброєну 155-мм гаубицею. Загалом таких самоходів ЗСУ мають отримати 54 одиниці.

За відкритими даними САУ RCH 155 є в повному сенсі цього слова революційним зразком самохідного артилерійського озброєння:

колісна — що знижує вагу, здешевлює виробництво і спрощує її обслуговування, особливо в бойових умовах;

оснащена автоматизованим модулем — зменшує кількість розрахунку до 2 осіб, а автомат заряджання та обладнання модуля дає змогу вводити дані про ціль і стріляти з гармати, не виходячи із захищеної кабіни;

дальність стрільби — звичайними снарядами на дальність до 40 км, а активно-реактивними снарядами до 54 км, водночас скорострільність може сягати 9 пострілів на хвилину за боєкомплекту САУ в 30 снарядів;

режим стрільби — унікальною RCH 155 робить її режим стрільби, по-перше, можливість випустити 5 снарядів за різною траєкторією з одночасним ураженням цілі, по-друге, стрілянину САУ може здійснювати в русі, що ускладнює влучання в неї вогнем у відповідь, чого не вміє поки що жодна самохідка у світі.

Єдиним мінусом RCH 155 для України є той факт, що ЗСУ отримають першу партію з 18 одиниць у кращому разі, протягом 2025 року. А єдина вже передана САУ поки що залишається в Німеччині, і невідомо — чи надійде вона вже в Україну, чи використовуватиметься для навчання українських військовослужбовців у Німеччині.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що RCH 155 може використовувати далекобійні високоточні снаряди Vulcano і M982 Excalibur, які допомогли артилеристам ЗСУ встановити світовий рекорд, вразивши ціль на відстані в 70 км.

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