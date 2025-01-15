В той час як київський мольфар Макс Гордєєв пропонує дізнаватись майбутнє за допомогою скандинавських рун, знавці карт Таро визначають щасливчиків дня, здійснюючи розклади різних колод Таро.

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А про те, що чекає представників різних знаків Зодіаку завтра, розповідає Таро-прогноз, який публікує УНІАН.

Овен — «Шістка Жезлів»

На вас чекає заслужене визнання. Завтра стане днем тріумфу, коли ваші зусилля нарешті будуть помічені. Не соромтеся приймати похвалу і подяку — ви цього гідні.

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Телець — «Туз Пентаклів»

День обіцяє бути плідним у фінансових справах. Можливо, надійде вигідна пропозиція або нове джерело доходу. Будьте уважні до деталей, щоб не упустити шанс.

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Близнюки — «Двійка Мечів»

Завтра ви зіткнетеся з необхідністю зробити непростий вибір. Карта радить не поспішати з рішенням, а зібрати більше інформації. Зважте всі за і проти.

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Рак — «Королева Кубків»

Інтуїція стане вашим головним союзником. Завтра варто довіритися внутрішньому голосу. Також цей день сприятливий для спілкування з близькими — вони подарують тепло і підтримку.

Лев — «Колесо Фортуни»

Завтра удача буде на вашому боці. Карта обіцяє несподівані приємні зміни. Беріть участь у будь-яких починаннях — доля підкаже правильний напрямок.

Діва — «Вісімка Пентаклів»

Цей день підходить для роботи і саморозвитку. Ви зможете досягти відмінних результатів, якщо зосередитеся на деталях. Карта говорить про те, що зусилля будуть винагороджені.

Терези — «Справедливість»

Вам доведеться розібратися з питаннями, пов'язаними з рівновагою і правдою. Завтра важливо бути чесним із собою та оточуючими. Карта обіцяє, що справедливість восторжествує.

Скорпіон — «Лицар Жезлів»

Завтра принесе натхнення і бажання діяти. Карта радить не боятися змін і сміливо рухатися вперед. Можливі несподівані поїздки або нові проєкти.

Стрілець — «Дев'ятка Кубків»

Ви відчуєте радість і задоволення від того, що відбувається. Завтра може здійснитися одне з ваших заповітних бажань. Не забудьте поділитися щастям з оточуючими.

Козеріг — «П'ятірка Пентаклів»

День може принести дрібні труднощі, особливо у фінансових питаннях. Однак карта нагадує: допомога ближче, ніж здається. Не бійтеся просити підтримки.

Водолій — «Зірка»

На вас чекає надихаючий день. Карта Зірка обіцяє, що завтра ви зможете намітити цілі на майбутнє і відчути прилив сил. Вірте в себе і свої можливості.

Риби — «Місяць»

Завтра інтуїція стане вашим компасом. Можливі ситуації, де багато чого буде приховано від очей. Карта радить не приймати поспішних рішень і прислухатися до внутрішнього голосу.

Що ж до східного гороскопу на тиждень, то за ним удачу гарантовано насамперед господиням 2025 року — Зміям.

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