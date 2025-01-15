Ракам — «Королева Кубків», Левам — «Колесо Фортуни», а Тельцям — «Туз Пентаклів»: Таро-прогноз на 16 січня
В той час як київський мольфар Макс Гордєєв пропонує дізнаватись майбутнє за допомогою скандинавських рун, знавці карт Таро визначають щасливчиків дня, здійснюючи розклади різних колод Таро.
А про те, що чекає представників різних знаків Зодіаку завтра, розповідає Таро-прогноз, який публікує УНІАН.
Овен — «Шістка Жезлів»
На вас чекає заслужене визнання. Завтра стане днем тріумфу, коли ваші зусилля нарешті будуть помічені. Не соромтеся приймати похвалу і подяку — ви цього гідні.
Телець — «Туз Пентаклів»
День обіцяє бути плідним у фінансових справах. Можливо, надійде вигідна пропозиція або нове джерело доходу. Будьте уважні до деталей, щоб не упустити шанс.
Близнюки — «Двійка Мечів»
Завтра ви зіткнетеся з необхідністю зробити непростий вибір. Карта радить не поспішати з рішенням, а зібрати більше інформації. Зважте всі за і проти.
Рак — «Королева Кубків»
Інтуїція стане вашим головним союзником. Завтра варто довіритися внутрішньому голосу. Також цей день сприятливий для спілкування з близькими — вони подарують тепло і підтримку.
Лев — «Колесо Фортуни»
Завтра удача буде на вашому боці. Карта обіцяє несподівані приємні зміни. Беріть участь у будь-яких починаннях — доля підкаже правильний напрямок.
Діва — «Вісімка Пентаклів»
Цей день підходить для роботи і саморозвитку. Ви зможете досягти відмінних результатів, якщо зосередитеся на деталях. Карта говорить про те, що зусилля будуть винагороджені.
Терези — «Справедливість»
Вам доведеться розібратися з питаннями, пов'язаними з рівновагою і правдою. Завтра важливо бути чесним із собою та оточуючими. Карта обіцяє, що справедливість восторжествує.
Скорпіон — «Лицар Жезлів»
Завтра принесе натхнення і бажання діяти. Карта радить не боятися змін і сміливо рухатися вперед. Можливі несподівані поїздки або нові проєкти.
Стрілець — «Дев'ятка Кубків»
Ви відчуєте радість і задоволення від того, що відбувається. Завтра може здійснитися одне з ваших заповітних бажань. Не забудьте поділитися щастям з оточуючими.
Козеріг — «П'ятірка Пентаклів»
День може принести дрібні труднощі, особливо у фінансових питаннях. Однак карта нагадує: допомога ближче, ніж здається. Не бійтеся просити підтримки.
Водолій — «Зірка»
На вас чекає надихаючий день. Карта Зірка обіцяє, що завтра ви зможете намітити цілі на майбутнє і відчути прилив сил. Вірте в себе і свої можливості.
Риби — «Місяць»
Завтра інтуїція стане вашим компасом. Можливі ситуації, де багато чого буде приховано від очей. Карта радить не приймати поспішних рішень і прислухатися до внутрішнього голосу.
Що ж до східного гороскопу на тиждень, то за ним удачу гарантовано насамперед господиням 2025 року — Зміям.235
Читайте нас у Facebook