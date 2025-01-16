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Принцеса Кейт і принц Вільям зайняті: експерт про можливість конкуренції з Сассексами

16:23 16 січня 2025
Кейт, Вільям, Меган та Гаррі

Королівський журналіст Річард Фіцвільям відповів на припущення про те, чи будуть Вільям та Кейт стежити за новим акаунтом герцогині Сассекської в Instagram, запущеним на Новий рік під псевдонімом @meghan.

«Останнє, що зараз цікавить Вільяма і Кейт — це діяльність Сассексів, — сказав Фіцвільям. — Слідкувати за Меган в Instagram, ймовірно, було б можливо, але вони не конкурують із Сассексами».

Крім того, Фіцвільям підкреслив, що діяльність Сассексів мало впливає на роботу Вільяма та Кейт, пише gbnews.

«Я не думаю, що те, що Гаррі та Меган роблять, є чимось, що якось заважає Вільяму та Кейт», — зазначив він.

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Питання про потенційне возз'єднання сімей залишаються турбують багатьох.

«Чи зустрінуться вони з Вільямом? Ви можете лише здогадуватися про це, але це питання, яке обов’язково буде поставлено, і воно також полягає в тому, чи побачить Гаррі свого батька? Де він залишиться? Яка ситуація щодо безпеки? Тож це те, що хвилюватиме королівську родину, а не те, що Меган блукає по пляжу», — підсумував він.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що принцеса Уельська поділилася важливою новиною про стан свого здоров’я.

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