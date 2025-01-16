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Спорт

Українки Світоліна та Ястремська розбили американку та чорногірку на Australian Open (відео)

10:19 16 січня 2025
Еліна Світоліна та Даяна Ястремська

Ще дві українські тенісистки — Еліна Світоліна (27-а у світовому рейтингу) та Даяна Ястремська (33-я) — слідом за першою ракеткою країни Мартою Костюк (18-а) пробилися до третього кола першого в році турніру серії «Великого шолома» Australian Open з призовим фондом 56 млн євро.

30-річна Світоліна після перемоги над румункою Соріною Кірстею (6:4, 6:4) у поєдинку другого кола здолала у двох сетах американку Керолайн Доулхайд (83-я) — 6:1, 6:4, вже заробивши в Мельбурні 175 тисяч євро призових «брудними». Ювілейна, 100-а, перемога українки на турнірах «Великого шолома». Вихід до 1/8 фіналу Еліна оскаржить з сильнішою у протистоянні Ренати Сарасуа (70-а з Мексики) та олімпійської чемпіонки Парижа-2024 у парному розряді, італійки Жасмін Паоліні (4-а).

Своєю чергою, Ястремська після виграшу у єгиптянки Маяр Шериф (6:1, 6:4) у зустрічі другого раунду за 51 хвилину розгромила чорногорку Данку Ковініч — 6:1, 6:0 і тепер зіграє з 6-ю ракеткою світу, чемпіонкою Вімблдону-2022 Єленою Рибакіною з Казахстану.

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Додамо, що наступною опоненткою Марти Костюк стане 12-а у світовому рейтингу іспанка Паула Бадоса.

На жаль, ще три українки — Юлія Стародубцева (100-а), Дар'я Снігур (138-а) та Ангеліна Калініна (48-а) — припинили виступи в одинарному розряді Відкритого чемпіонату Австралії.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Світоліна тарілкою борщу надихнула чоловіка на історичний успіх.

Фото Jimmie48

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