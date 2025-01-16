У ТЦК під Києвом військові побили правозахисницю, яка заступилася за насильно мобілізованого (фото)

Бучанський ТЦК та СП, керівника якого силовики затримували влітку минулого року, знов опинився в центрі скандалу. Так, до правоохоронців звернулася адвокатка Марія Населенко, яка поскаржилася на перешкоджання її правозахисній діяльності та насильство з боку військових.

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Про цей випадок пише borgexpert.com, зазначаючи, що все почалося з того, що адвокатка намагалася допомогти військовозобов'язаному, якого, за її твердженням, насильно утримували в приміщенні ТЦК та СП. При тому, що чоловік не ухилявся від служби, а мав на руках документи для призначення в батальон «Омега». А у військкоматі його примушували підписати контракт із небажаним батальйоном.

Адвокатка написала заяву в поліцію. Фото з сайту borgexpert.com

3 січня адвокатка прийшла до ТЦК та СП, але їй у зустрічі відмовив черговий офіцер, після чого жінка викликала поліцію. Згодом їй винесли заяву військовозобов'язаного, який ніби то наразі від спілкування з адвокаткою відмовився, але хоче зустрітися з нею 4 січня. Згодом з'ясувалося, що цю заяву писав не він і що наступного дня його вже не було на території ТЦК.

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А правозахисницю, яка є людиною з інвалідністю третьої групи (група була визначена через захворювання, яке жінка отримала під час військової служби), волонтеркою та матір’ю 19-річного добровольця, 4 січня на території ТЦК побили та влаштували їй «коридор знущань».

Видання наводить словам Марії Населенко, яка розповіла, що зайшла на територію ТЦК та СП з телефоном та текою з документами в руках. А майор Чайкин, який представився начальником адміністративного відділу Бучанського ТЦК, «почав агресивно викручувати їй руку, кричачи, що зйомка в ТЦК заборонена, штовхав жінку до стіни, завдавав ударів спиною і головою об стіну». Також стверджується, що він забрав у жінки телефон та силоміць змусив її надати доступ до гаджету, на якому зберігалися документи, що містять адвокатську таємницю.

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«Так як у мене на хребті було зроблено три операції (одна з них — на шийному відділу хребта, сам шийний відділ хребта зібраний з металевої конструкції), у мене від удару об стіну потемніло в очах і я втратила сили тримати телефон в руці», — стверджувала постраждала та додавала, що в той момент поруч перебувало близько п'яти військовослужбовців ТЦК, які «цинічно робили вигляд, що проходять повз, але при цьому „випадково“ штовхали її, дозволяючи ситуації виглядати як групове знущання».

«Мене били, штовхали, і я відчувала себе наче футбольний м’яч, який перекидали між собою військові», — розповідає адвокатка.

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Жінка, яку виштовхали на вулицю, викликала «швидку» та поліцію.

Тим часом Рада адвокатів Київської області звернулася з відповідною заявою до ДБР та зазначила, що триматиме на контролі цей випадок.

В поліції Київщини коротко відреагували на ці події: «До поліції Бучанщини звернулася адвокатка про те, що 5 січня у приміщенні ТЦК, один із співробітників вчинив щодо неї неправомірні дії. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. Працівниками дізнання Бучанського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 126 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває».

Нагадаємо, що нещодавно у центрі скандалу опинився один з районних ТЦК Львову. Очевидці зафільмували, як люди у військовій формі били ногами та «бусифікували» чоловіка. Своєю чергою в Львівському обласному ТЦК заявили про проведення службової перевірки.

Фото Pixabay

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